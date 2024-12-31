Курс гривни к евро установлен на уровне 43,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 1 января 2025 года, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,03 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня значительно усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,69 гривни за один евро, то есть гривна выросла сразу на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,04/42,07 грн/долл., а евро - 43,70/43,72 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составлял 42,50 грн/долл., а продать доллар можно было за 42,35 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,40 грн/евро, а курс продажи - 44,15 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 31 декабря вырос на 15 копеек и составляет 42,40 грн за доллар. Курс евро подорожал на 5 копеек и составляет 44,40 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,80 грн, а евро - по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в 2025 году будет колебаться, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.

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