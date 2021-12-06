Общий пессимизм подогревает падение мировых финансовых рынков, которое стимулирует отток капитала с развивающихся рынков.

В ближайшее время ожидается дальнейшее снижение курса гривни до уровня в 27,4-27,5 грн/долл.

Такое мнение выразил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, гривня открыла торги в понедельник, 6 декабря, резким снижением к уровню 27,40 грн/долл.

"Напряжение на рынке растет. Появление подробностей возможного плана вторжения РФ в Украину повышает волнения у инвесторов. Запланированная онлайн-встреча между президентами США и России может стать сигналом к деэскалации, или наоборот усилит волнение на рынке. В любом случае, для гривни сейчас это ключевой драйвер настроений", - сказал Шевчишин.

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Среди остальных факторов эксперт отмечает сохранение сложной ситуации в энергетическом секторе. Участники валютного рынка ожидают возобновления активности на рынке, что усилит спрос на валюту. Помимо этого, усиливается конфронтация властей с крупным бизнесом, что грозит ухудшением деловых настроений и инвестиционной активности, или даже оттоком капитала. К этому, по словам Шевчишина, можно добавить предстоящий иск инвесторов Китая в 4,5 млрд долл. по продаже компании "Мотор-Сич".

При этом общий пессимизм подогревает падение мировых финансовых рынков, которое стимулирует отток капитала с развивающихся рынков.

Аналитик отметил, что рынок также ожидает решения НБУ по учетной ставке 9 декабря.

На фоне существенно усиливающихся инфляционных настроений, которые озвучиваются мировыми Центробанками и МВФ, вероятно, НБУ также ужесточит свою денежно-кредитную политику, что отразится в повышении учетной ставки минимальным шагом.

"В ближайшее время гривня, вероятно, снизится по отношению к доллару США, и будет торговаться в диапазоне 27,4-27,5 грн/долл. Следим за действиями НБУ, который может выйти с валютными интервенциями для сдерживания движения", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 7 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий