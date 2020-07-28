Кабмин не обсуждает с НБУ вопрос ослабления курса гривни – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, Национальный банк ведет собственную монетарную политику...

Кабинет министров Украины не обсуждает с руководством Национального банка Украины вопросы ослабления курса гривни и стимулирования инфляции.

Об этом во время рабочего визита на Крюковский вагоностроительный завод заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Такие вопросы с Центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную, денежную политику. Его основные цели согласно Конституции и закону – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы, ценовой стабильности в государстве», - сказал он.

По его словам, Кабмин не планирует таким путем стимулировать развитие промышленности.

«Естественно, нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции в промышленность, потому мы тут, на этом предприятии, но это не предмет для дискуссии о дополнительной или особенной эмиссии, это не предмет для того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком», - добавил он.

Хронология событий

23 июля 2020 года был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

В ходе визита в Брюссель Шмыгаль отдельно подчеркнул, что Кабинет министров не планирует вести диалог с Национальным банком Украины на предмет дополнительной эмиссии национальной валюты.

В тот же день, 23 июля 2020 года, в ходе визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что получение Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1,2 млрд евро никоим образом не повлияет на курс доллара.

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