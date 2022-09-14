Кабмин прогнозирует, что в следующем году курс доллара достигнет 50 гривень.

Учитывая экономические условия, в которых оказалась Украина, курс доллара в 2023 году может перевалить за 50 гривень.

Такой прогноз дал профессор Национальной академии государственного управления при президенте Украины Геннадий Рябцев, комментируя проект госбюджета-2023, передает "Обозреватель".

На вопрос, реально ли удержать курс доллара в границах 50 гривень, эксперт отметил:

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"Я думаю, это даже комплимент украинской валюте. Девальвация и инфляция будут ощутимо больше, чем в мирное время. Главное, чтобы инфляция не очень затрагивала товары первой необходимости. Уже дорожают продукты, топливо".

По его мнению, в следующем году Украина не сможет обойтись без помощи партнеров: даже сокращения расходов, которое планируется в бюджете на 2023 год, не хватит, чтобы его свести.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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