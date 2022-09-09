В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень.

Если война в Украине продлится весь 2023 год, среднегодовой курс доллара в 50 гривень вполне реалистичен.

Такое мнение высказал частный инвестор, управляющий активами Василий Матий, комментируя макроэкономический прогноз правительства на следующий год, передает 24 канал.

"Реализация такого прогноза правительства будет зависеть от двух факторов: во-первых, как долго продлится война, а во-вторых, от того, какой уровень поддержки от наших западных партнеров мы будем получать. К примеру, в августе уровень золотовалютных резервов Нацбанка вырос, также монетарное финансирование бюджета, то есть когда средства поступают в бюджет путем выкупа облигаций НБУ уменьшилось", – отметил он. Видео дня

Не исключено, что такой прогноз может вызвать девальвационные настроения у населения, но это не должно сильно повлиять на общую ситуацию, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты спрогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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