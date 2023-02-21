Наличный курс доллара будет колебаться возле фиксированного, прогнозирует экономист.

Весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривня будет укрепляться.

Как отметил экономист Олег Гетман, учитывая то, что 90% сделок происходят безналично по фиксированному курсу 36,6 грн/долл., динамику курса задает НБУ. Поэтому, по его мнению, обращать внимание на то, что происходит в наличном направлении не стоит, передает 24 канал.

"Что касается прогнозов. Есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а наоборот может еще и укрепляться гривня", - считает эксперт.

Наличный курс доллара будет колебаться возле фиксированного - "плюс-минус три-четыре гривни", прогнозирует Гетман.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 20 февраля

Напомним, в банковских обменниках Киева 20 февраля курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек - до 40,00 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составил 42,50 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,70 грн за доллар. Курс евро к гривне повысился на 15 копеек - до 42,05 грн/евро.