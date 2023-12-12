Официальный курс евро на среду установлен на уровне 39,94 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 13 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,99 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,94 грн/евро, то есть гривня ослабла на 27 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,99/37,02 грн/долл., евро - 39,88/39,89 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 декабря, подорожал на 20 копеек – до 37,65 грн за доллар в среднем. Средний курс гривни к евро сегодня ослабился на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40 грн за евро.

В валютных обменниках Киева средний курс доллара сегодня также подорожал-на 19 копеек до 37,69 грн/долл. (продать доллар можно за 37,56 грн). Евро же в обменниках подорожал на 20 копеек – до 40,70 грн/евро (курс продажи - 40,49 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 12 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не изменился со вчерашнего дня и составляет 40,60 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: