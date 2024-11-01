Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 1 ноября, подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 45,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром не изменился и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 1 копейку и составляет 45,19 грн/евро (курс продажи - 45,05 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 69 344,00 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 854 663,04 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 1 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро установлен на уровне 44,85 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 21 копейку.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели основные валютные изменения будут происходить в пределах 41,30-41,55 грн/долл., однако допустимые коридоры валютных изменений останутся шире: 41,1-41,7 грн/долл. на межбанке и 41,2-41,9 грн/долл. на наличном рынке.

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