"Фактор Трампа", похоже, останется главным "возмутителем спокойствия" на мировом рынке как минимум еще на ближайшие 2-3 месяца, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 41,95 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,15 до 41,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 44,20 до 45,85 грн/евро, а в обменниках - от 44,35 до 45,75 грн/евро.

"Фактор Трампа", похоже, останется главным "возмутителем спокойствия" на мировом рынке как минимум еще на ближайшие 2-3 месяца. В дальнейшем финансовый и валютный рынок выработает определенный иммунитет к часто меняющимся и импульсивным заявлениям американского президента, - предположил эксперт. - Это снизит амплитуду колебаний как валютных котировок, так и стоимости акций отдельных компаний на биржах. Жить в постоянном стрессе рынки не смогут и не будут".

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Козырев добавил, что котировки доллара на межбанке до конца недели будут находиться в пределах коридора от 41,25 до 41,75 гривень, а евро - от 44,46 до 45,55 гривень.

Курс доллара в Украине 27 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 13 копеек.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 44,82 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 32 копейки.

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