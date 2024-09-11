Курс гривны к евро установлен на уровне 45,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,49 грн/евро, то есть гривна ослабла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,20/41,25 грн/долл., евро - 45,42/45,46 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,85 грн/евро (курс продажи - 45,70 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 11 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 41,38 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,90 грн за евро.

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что регулятор будет работать над большей гибкостью курса гривны к доллару после соглашения с Международным валютным фондом.

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