В конце 2023 года курс доллара может быть намного прочнее, отметил экономист Олег Пендзин.

Курс доллара в Украине до марта 2023 года вряд ли сильно изменится, скорее всего, на валютном рынке будет сохраняться курсовая стабильность.

"Конечно, факторы и их влияние - это будущая основа для валютного рынка. Но в условиях длительной войны и ее непрогнозируемости ситуация может изменяться и корректироваться. И пока наиболее реальный временной промежуток для более или менее обоснованных прогнозов составляет 1,5 - 2 месяца", - отметил директор департамента казначейства Акционерного общества "Коминбанк" Герман Марченко, передает 24 канал.

В конце 2023 года курс доллара может быть намного прочнее, прогнозирует экономист Олег Пендзин.

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А директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько отметила, что в следующем году гривня должна была бы удешевить на 20 - 23% относительно официального курса. То есть до уровня 44,4 - 45,5 гривни за доллар.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 8 января

Напомним, в банковских обменниках Киева 8 января курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек - до 40,75 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 2 копейки и составляет 42,70 грн/евро.

В курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,50 грн за доллар. Курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,00 грн/долл., евро - 41,30 грн/евро.