Курс гривни к евро сегодня составляет 42,68 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 5 копеек – до 40,80 грн/долл. Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 42,68 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,25 грн за долл., евро - 41,85 грн за евро.

Какие ограничения сняли в Украине по курсу валют

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривны.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Напомним, курс наличного доллара в "Приватбанке" 7 января остался на уровне предыдущего дня - 40,50 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 42,30 грн/евро.

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