Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,37 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 29 января, не изменился и составляет 42,30 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, подешевел на 10 копеек и составляет 44,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 грн, евро - по курсу 43,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 42,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 29 января, снизился до 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 29 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,02 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек. Относительно европейской валюты гривня усилила позиции. Так, фициальный курс евро в Украине установлен на уровне 43,78 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 37 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет до 42,18 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,10 грн. Курс наличного евро составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, однако банкир убежден, что доллар будет находиться в пределах 42-42,4 гривни.

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