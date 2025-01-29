Курс гривни к евро установлен на уровне 43,62 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 30 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,62 грн за один евро, то есть гривня выросла на 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,89/41,92 грн/долл., а евро - 43,52/43,53 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 29 января снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,35 грн за доллар. Продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 18 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,80 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 42,30 грн за доллар. Курс евро, в свою очередь, подешевел на 10 копеек и составляет 44,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 грн, а евро - по курсу 43,45 грн за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что курс валют в Украине в феврале может быть изменчивым, однако банкир убежден, что доллар будет находиться в пределах 42-42,4 гривни.

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