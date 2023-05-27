В 2025 году гривня продолжит слабеть, прогнозирует эксперт.

Средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн/долл., а к концу года он вырастет до 43 грн/долл.

Такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям Invest Talk Summit, отметив, что в 2025 году гривня продолжит слабеть, передает "Минфин".

Эксперт прогнозирует, что в 2025-м средний курс доллара составит 43,6 грн/долл., а завершит он год на уровне 44 грн/долл.

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При этом Щербина назвал главный фактор, который будет особенно влиять на курс доллара. Это - регулирование валютного рынка Нацбанком.

"Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения, и мы не знаем, как он отреагирует, когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту", - считает эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 26 и 27 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 27 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. Относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня и составлял 40,80 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 26 мая подорожал на 3 копейки - до 37,45 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 40,82 грн.