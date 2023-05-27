В июне ситуация на валютном рынке будет похожа на майскую, считает эксперт.

Курс доллара в Украине в июне 2023 года, скорее всего, будет колебаться в пределах коридора 37 - 38 грн/долл.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отметив, что в июне ситуация на валютном рынке будет похожа на майскую, передает 24 канал.

Эксперт рассказал, что на ситуацию в июне будут влиять несколько факторов, в частности решение НБУ, международная финансовая помощь и темпы развития экономики.

Видео дня

Также Лесной акцентировал, что ежедневные колебания наличного курса валют в июне не превысят 0,5 гривни, а разница между курсом покупки и продажи наличной валюты будет в пределах 0,3 гривни.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 26 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 26 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. По евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 40,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 3 копейки - до 37,45 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составлял 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: