Продать доллар в среднем можно по курсу 36,90 грн, евро - 40,23 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 19 июня, остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 10 копеек и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 40,23 грн за евро.

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Что будет с курсом валют в Украине-прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине с 19 по 23 июня в большинстве банков будет находиться в рамках коридора покупки и продажи от 36,55 до 37,60 грн/долл. В обменниках финкомпаний, по словам эксперта, коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,70 до 37,50 грн/долл.

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара в Украине до сентября должно быть стабильным, ведь лето-это период дефляции, активных поставок на внутренний рынок продовольствия из открытого грунта. Кроме этого, Украина имеет рекордный объем валютных резервов благодаря финансовой помощи международных партнеров.

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