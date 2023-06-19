Американскую валюту в "Приватбанке" можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" 19 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 40,75 грн/евро.

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Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро-39,75 грн / евро.

Курс валют в Украине - что прогнозируют эксперты

Как сообщал УНИАН, наличный курс доллара в Украине с 19 по 23 июня в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,55 до 37,60 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,70 до 37,50 грн/долл.

Котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,50 до 41,25 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 39,75 до 41,15 грн/евро, прогнозирует эксперт.

Напомним, курс доллара в обменниках Киева сегодня составляет 37,30 грн/долл, а относительно евро курс гривни ослабился на 10 копеек и составляет 40,90 грн/евро.

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