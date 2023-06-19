Котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине с 19 до 23 июня в большинстве касс банков будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,55 до 37,60 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,70 до 37,50 грн/долл., передает "Минфин".

Котировки наличного евро в банках при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,50 до 41,25 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 39,75 до 41,15 грн/евро, прогнозирует эксперт.

"На Межбанке котировки безналичного доллара сохранятся в уже стандартном коридоре 36,5686-36,9343 гривни. НБУ продолжит проводить интервенции по продаже доллара по 36,9343 гривни, чтобы удержать данные курсовые рамки. По моим расчетам, за 19-23 июня он потратит на это порядка $210-380 млн резервов", - отметил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 16 июня укрепился до 37,30 грн/долл. А курс евро ослаб на 15 копеек и составил 40,80 грн/евро.

Также сообщалось, что курс наличного доллара в "ПриватБанке" 16 июня остался на 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

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