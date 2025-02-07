Курс гривни к евро установлен на уровне 43,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,03 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,50/41,53 грн/долл., а евро - 43,05/43,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 7 февраля снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 31 копейку и составляет 43,48 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,90 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 февраля подешевел на 15 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 43,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 42,55 гривни за единицу иностранной валюты.

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