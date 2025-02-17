Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 43,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 17 февраля, подешевел на 20 копеек и в среднем составляет 42,00 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,40 грн за евро.

Курс доллара в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,95 грн/евро, курс продажи - 43,75 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 17 февраля, составляет 96 121 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 984 180 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 17 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня выросла на 17 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,59 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 15 копеек.

Ситуация на валютном рынке в Украине в 2025 году обещает быть стабильной и прогнозируемой, а НБУ преследует главную цель - стабильность на рынке. Член Совета Нацбанка Василий Фурман отметил, что регулятор не ставит перед собой конкретной цели по уровню курса валют.

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