Курс гривни к евро установлен на уровне 43,59 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,63 грн/долл., то есть гривня выросла на 17 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,59 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,60/41,63 грн/долл., а евро - 43,66/43,68 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 февраля, снизился на 4 копейки и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,95 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 42,95 грн за единицу иностранной валюты.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,90 грн/евро, курс продажи - 43,65 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 14 февраля, составляет 96 960 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 051 700 грн.

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