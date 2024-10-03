Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 3 октября, остался на прежнем уровне - 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 25 копеек и составляет 46,10 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,50 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 3 копейки и составляет 41,48 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,42 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 9 копеек и составляет 46,10 грн/евро (курс продажи - 45,90 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,71 грн/евро.

Курс доллара в Украине в ближайшие дни до конца текущей недели в банках в наличном сегменте будет находиться в пределах коридора 41,40 - 41,90 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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