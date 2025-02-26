Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, евро - 43,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 26 февраля, не изменился и в среднем составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,10 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,73 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,00 грн/евро, курс продажи - 43,85 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 26 февраля, составляет 88 708 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 689 300.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 26 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,79 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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