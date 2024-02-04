Аналитик дал важный совет.

Курс доллара в большинстве украинских обменников и финкомпаний в воскресенье, 4 февраля, будет пребывать в пределах коридора: прием от 37,60 до 37,90 грн/долл. и продажа от 38,00 до 38,30 грн/долл.

Как спрогнозировал аналитик Алексей Козырев, курс евро там же завтра будет колебаться в пределах коридора: прием от 40,50 до 41,45 грн/евро и продажа от 41,55 до 41,80 грн/евро.

"Советую перед тем, как проводить валютообменные операции с евровалютой, вначале провести хотя бы короткую "ознакомительную экскурсию" по обменникам в своем районе, чтобы выбрать оптимально подходящий вариант и не прогадать. Разброс ценников в разных сетях обменников может в эти дни даже в одном районе с легкостью быть в пределах до 10−30 копеек на евро как по курсам покупки, так и по курсам продажи", - отметил эксперт.

Курс доллара в Украине - прогноз

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет находиться в уже привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке.

По прогнозу эксперта, курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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