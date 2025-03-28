Курс гривни к евро установлен на уровне 44,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 31 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня осталась на предыдущем уровне. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,75 грн за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,47/41,50 грн/долл., а евро - 44,71/44,73 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 марта, снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне подешевел на 8 копеек и составляет 45,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,55 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 марта, подешевел на 10 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке снизился на 15 копеек и составляет 45,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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