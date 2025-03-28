Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 марта, подешевел на 10 копеек и составляет 41,65 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,10 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривны, а евро - по курсу 44,10 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 17 копеек - до 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 марта, подешевел на 20 копеек до 45,05 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 44,75 грн за один евро, то есть гривна укрепилась также на 7 копеек.

Также банкир спрогнозировал, чего ждать от курса доллара в начале апреля. По его словам, сейчас есть все признаки того, что на валютном рынке на следующей неделе сохранится относительное курсовое спокойствие, а курсовые колебания будут находиться в диапазоне 41,4-41,8 грн/долл.

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