Курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 38,54 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,08 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данными на сайте НБУ, официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 38,54 грн/евро, то есть гривна ослабела на 2 копейки по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,12/36,14 грн/долл., евро - 38,61/38,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 10 ноября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,70 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривны сегодня подорожал на 5 копеек - до 40,45 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня утром составлял 37,70 грн/долл. (продать доллар можно за 37,60 грн), евро - 40,35 грн/евро (курс продажи - 40,15 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет динамичной с периодическим снижением/ростом курсов. Однако такие изменения не будут слишком значительными или такими, которые существенно повлияют на общую конъюнктуру. Курсовой коридор ожидается на уровне 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€.

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