Эксперт рассказал, есть ли угроза быстрого взлета курса.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 1 октября, не продемонстрирует резких скачков. Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в обменниках финкомпаний он будет колебаться в пределах коридора: прием от 37,15 до 37,80 грн/долл. и продажа от 38,10 до 38,25 грн/долл.

А курс евро в обменниках финкомпаний 1 октября будет в пределах: прием от 40,00 до 40,45 грн/евро и продажа от 40,65 до 41,00 грн/евро, добавил эксперт.

"В целом, как и на прошлой неделе, сейчас особой угрозы быстрого взлета курса нет, что позволяет потенциальным покупателям валюты относительно спокойно подбирать наиболее приемлемые для них условия: как для покупки валюты на карты или трехмесячные депозиты, так и через кассы банков или обменники финкомпаний", - считает Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара в Украине на следующей неделе, со 2 по 8 октября, не продемонстрирует сногсшибательных скачков вверх или вниз, коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5 - 39 грн/долл. То есть, ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться в пределах рыночных ожиданий.

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