Платежеспособный спрос на наличную валюту достаточно ограничен, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине на выходных, 30 сентября и 1 октября, в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 37,15 до 37,80 грн/долл. и продажа от 38,10 до 38,25 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается того, каким будет курс евро, то, по прогнозу эксперта, стоимость евровалюты в обменниках финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах: прием от 40,00 до 40,45 грн/евро и продажа от 40,65 до 41,00 грн/евро.

"В условиях низкой платежеспособности основной части населения, высокой безработицы, военных действий, возврата налогов практически к довоенному уровню и сохранения определенного роста цен, платежеспособный спрос на наличную валюту, даже в моменты попыток "разогрева курса", достаточно ограничен", - отметил Козырев.

По его словам, владельцам обменников не остается ничего другого, как работать в формате "с оборота" с небольшим или средним уровнем спреда между покупкой и продажей в 20−25 копеек по доллару и в 20−30 копеек по евро.

"Причем сохраняются и отдельные "особо жадные" игроки, которые выставляют данный спред в пределах до 1 гривны. Но только в местах с низкой конкуренцией между обменниками или в торговых точках, где у граждан есть повышенная потребность именно в гривне для расчетов за товары и услуги", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Украины курс гривни к доллару 29 сентября укрепился на 5 копеек - до 38,20 грн за доллар. Относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составил 40,90 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 29 сентября подешевел на 5 копеек - до 37,75 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении не изменился и составил 40,90 грн за евро.

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