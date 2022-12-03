В банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 3 декабря укрепился на 5 копеек – до 40,30 грн/долл.

Курс доллара в большинстве обменников в ближайшие дни, 3−4 декабря, будет находиться в пределах коридора: прием 39,40 – 40,10 гривень, продажа от 40,15 до 40,40 гривень. По евро основная часть обменников в субботу и воскресенье выставят котировки в пределах: прием 40,70- 41,50 гривни и продажа 41,75 – 42,00 гривни.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в эти дни владельцы обменников продолжат выставлять широкий спред при покупке/продаже евровалюты в пределах от 25 копеек до 1,30 гривни, а по доллару в пределах от 20−25 копеек до 1 гривни. Таким образом они будут минимизировать свои риски, отбить затраты на генераторы и на логистику доставки наличности в условиях веерных отключений электричества.

"При этом, в тех регионах, где вопросы с отключениями света проходят относительно прогнозировано, что дает возможность большему числу обменников относительно полноценно работать и конкуренция между пунктами обмена валют будет выше – спред между покупкой/продажей валюты будет меньшим", – добавил эксперт.

Там, где энергетики пока не смогли войти в график плановых отключений, финансисты будут стараться заработать по максимуму, уверен Козырев:

"Выбор у граждан при покупке/продаже валюты в таких регионах будет достаточно невелик, чем и воспользуются действующие в таких трудных условиях отдельные пункты обмена. Поэтому особого снижения ценников по валюте гражданам ждать не стоит".

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Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 3 декабря укрепился на 5 копеек – до 40,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни снизился на 10 копеек – до 41,70 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 39,90 грн за доллар. Курс евро к гривне снизился на 10 копеек – до 41,30 грн/евро.