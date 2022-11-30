Нардеп отметил, что на данный момент никаких финансово-экономических оснований нет для того, чтобы дешевела гривня.

Фиксированный курс доллара в Украине до конца года вряд ли изменится.

Как заявил глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Данило Гетманцев, на данный момент никаких финансово-экономических оснований нет для того, чтобы дешевела гривня.

"У нас достаточно ритмичная помощь партнеров, которая поступает к нам. Более 45% внешней помощи с ноября поступает за счет грантов. Золотовалютный резерв составляет более 25 млрд долларов, то есть три месяца импорта гарантировано", – отметил он в интервью "Українським новинам".

Что касается позиции Национального банка Украины по жтому поводу, Гетманцев заявил следующее:

"Мне кажется, что НБУ четко дал понять, что до конца года не будет каких-либо изменений официального курса и для этого оснований нет".

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 30 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 30 ноября курс гривни к доллару снизился на 1 копейку – до 40,40 грн/долл.

Относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек – до 41,40 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл., евро – 40,50 грн за евро.