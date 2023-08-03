Курс доллара вырос на 8 копеек, - до 37,35 гривен.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 3 августа, ослаб на 8 копеек, - до 37,35 грн за доллар (со вчерашних 37,27 грн). Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 гривен.

Курс евро в финучреждении не изменился и составляет 41,55 грн/евро. Продать евро можно по курсу 40,55 гривен. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,66 грн.

Что сейчас выдбувается с курсом

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках курс гривни к доллару 2 августа показывал укрепление - до 37,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни также укрепился и составил 41,6 грн/евро.

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По данным аналитиков, ожидается, что курс доллара до конца текущей недели в Украине будет оставаться в диапазоне от 36,55 до 38,15 грн/долл. в большинстве касс банков и от 36,60 до 37,95 грн/долл. в обменниках.

Будет продолжаться тенденция среди владельцев обменников на "разогрев" курса и спекуляции о дальнейших повышении котировок. Однако реальный объем платежеспособного спроса на валюту граждан станет ограничительным фактором в этом процессе.

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