Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро - 43,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 28 июня, снизился на 8 копеек - до 40,82 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,22 грн, евро - по курсу 43,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 19 копеек - до 43,67 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 43,35 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 4 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 40,78 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,70 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек - до 43,95 грн/евро (курс продажи - 43,80 грн/евро).

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле курс валют будет колебаться в пределах коридоров 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро на межбанке, а на наличном рынке - 40-41,2 грн/долл. и 43-46 грн/евро.

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