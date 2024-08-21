Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 21 августа, подешевел на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также снизился на 5 копеек и составляет 45,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 грн, евро - по курсу 44,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 46,30 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

21 августа Национальным банком Украины был установлен официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 гривны за доллар. Так, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Курс гривны к евро был установлен на уровне 45,82 гривны за евро.

21 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 1 копейку - до 41,65 гривны за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 гривны, а евро - 45,50 гривны.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лисового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

Следует отметить, что аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз курса доллара до конца текущего года. Согласно их прогнозу, американская валюта достигнет отметки до 42,6 гривны за доллар.

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