Почем валюта в обменниках: доллар выше 27 гривень
10:47, 27 мая 2020Финансы
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Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,10 грн.
Стоимость евро выросла до 29,60 грн / фото УНИАН
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 27 мая, выросла на 10 копеек - до 27,10 грн за доллар.
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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 15 копеек и составила 29,60 грн.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 грн за доллар, евро – 29,00 грн за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,90 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 3 копейки.
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