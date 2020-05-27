Почем валюта в обменниках: доллар выше 27 гривень

Стоимость доллара в столичных обменниках выросла до 27,10 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 27 мая, выросла на 10 копеек - до 27,10 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 15 копеек и составила 29,60 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,75 грн за доллар, евро – 29,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,90 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 3 копейки.

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