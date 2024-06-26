Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро – 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 26 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 44,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,30 грн, евро – по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также без изменений – 44,05 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 3 копейки и составляет 40,87 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 10 копеек – до 44,05 грн/евро (курс продажи – 43,87 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 26 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 43,55 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

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