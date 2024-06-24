На прошлой неделе дефицит валюты несколько снизился, что способствовало укреплению гривны.

Дефицит валюты на рынке сохраняется, но его снижение позволило НБУ уменьшить интервенции и укрепить официальный курс гривны до 40,45 грн/долл.

Аналитики инвестгруппы ICU отмечают, что по итогам прошлой недели официальный курс гривны укрепился на 0,5% до 40,45 грн/долл., а наличный курс доллара в системно важных банках снизился примерно на 1%, до 40,4-40,8 грн/долл.

Всего за четыре дня дефицит валюты уменьшился на треть - до 409 миллионов долларов и позволил НБУ уменьшить интервенции на 20%, до 723 миллионов долларов. Однако значительный дефицит на валютном рынке и в дальнейшем обусловливает необходимость больших интервенций НБУ.

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"Снижение дефицита на прошлой неделе стало поводом для Нацбанка несколько укрепить официальный обменный курс гривны. Высокий дефицит валюты, вероятно, будет сохраняться в ближайшие недели, поэтому курс может снова ситуативно ослабляться в зависимости от решений НБУ об интервенциях", - говорится в сообщении.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 25 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,55 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 43,52 грн/евро, то есть гривна ослабла на 29 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

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