Курс гривны к евро установлен на уровне 45,84 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,84 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 14 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,29/41,31 грн/долл., евро - 45,90/45,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 4 копейки и составляет 46,10 грн/евро (курс продажи - 45,90 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 46,10 грн за евро.

По словам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, завершение лета на валютном рынке пройдет без особых курсовых сдвигов.

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