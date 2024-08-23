Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,30 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 23 августа, остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 46,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался неизменным и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 46,30 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 4 копейки и составляет 46,10 грн/евро (курс продажи - 45,90 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,98 грн/евро, то есть гривна ослабла на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Следует отметить, что аналитики ICU считают, что курс доллара в Украине до конца года будет умеренно расти.

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