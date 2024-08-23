Девальвация гривны в начале сентября может составить до 1,4%, по сравнению с августом.

Завершение лета на валютном рынке пройдет без особых курсовых сдвигов: коридор допустимых валютных колебаний останется без изменений, а это 41-41,7 грн/долл. на межбанке и 41-42 грн/долл. на наличном рынке.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отчасти это будет следствием инерционных процессов, а также эффективными действиями Нацбанка по соблюдению баланса между спросом и предложением (то есть регулятор в любой момент может повлиять на соотношение спроса и предложения увеличив или уменьшив объемы валютных интервенций).

По его словам, по состоянию на 1 сентября вполне возможно, что официальный курс может зафиксироваться в промежутке 41,4-41,6 грн/долл. Таким образом, по сравнению с официальным курсом доллара на 1 августа, девальвация гривны может составить до 1,4%.

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"Что касается курсового прогноза на сентябрь, то, как мы уже неоднократно указывали, именно осенью могут быть сформированы новые курсы, которые с одной стороны будут совпадать с официальным курсом на конец года, заложенным в бюджет (42,1 грн/долл.), а с другой - валютные изменения станут логичной и объективной реакцией рынка на ускорение инфляции. Напомню, на второе полугодие приходится основная инфляционная "нагрузка" - до 6%, а суммарно по итогам года инфляция может достичь 8,5%", - отметил Лесовой.

Банкир отметил, что курсовые изменения по-прежнему не будут резкими, текущие колебания возможны, как и в сторону незначительного роста, так и в сторону уменьшения, но день за днем курсовые показатели все же будут медленно продвигаться вверх. По мнению эксперта, в течение сентября основные валютные коридоры незначительно изменятся: 41,2-42 грн/долл. на межбанке и 41,2-42,2 грн/долл. на наличном рынке. А по итогам месяца официальный курс может быть установлен в рамках 41,3-41,8 грн/долл.

Характеристики валютного рынка в конце августа - начале сентября, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: на межбанке 41-41,7 грн/долл. и 43,5-45,5 грн/евро, на наличном рынке 41-42 грн грн/долл. и 43,5-46,5 грн/евро;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на 1 доллар, до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на 1 доллар, до 1-1,3 грн на 1 евро;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе не стоит ждать каких-то существенных курсовых изменений. Собственно режим "управляемой гибкости" позволяет надеяться на отсутствие ажиотажа на рынке и равновесие между покупателями и продавцами. Однако уже в сентябре курсовые изменения медленно станут заметны и ощутимы, но и они не будут заоблачными и будут происходить в рамках курсовых прогнозов чиновников", - резюмировал Лесовой.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 августа, снизился на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 46,20 грн за евро.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели, с 19 по 23 августа, в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,95 до 41,70 грн/долл., прогнозировал аналитик Алексей Козырев.

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