Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,65 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 августа, снизился на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 46,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,65 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 4 копейки и составляет 46,10 грн/евро (курс продажи - 45,90 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,98 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз по курсу доллара до конца года. Ранее ожидалось, что американская валюта достигнет отметки 42,3 грн/доллар, но теперь планку подняли до 42,6 грн/доллар.

Вас также могут заинтересовать новости: