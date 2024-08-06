Курс гривни к евро установлен на уровне 44,79 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 7 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также прибавила в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 44,79 грн/евро, то есть гривня укрепилась сразу на 36 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,01/41,03 грн/долл., евро – 44,76/44,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 6 августа, подешевел на 20 копеек и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,25 грн за евро.

Экономические эксперты считают, что не стоит ожидать сильных колебаний курса доллара в Украине на этой неделе, при этом курс валют не будет стоять на одном месте. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара будет расти и повысится еще на 20-30 копеек, но не перейдет за 42 грн/долл.

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