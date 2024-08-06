Отмечается, что курс валют не "заморозят", но и жутких скачков ждать не стоит.

Эксперты считают, что не стоит ожидать сильных колебаний курса доллара в Украине на этой неделе. При этом курс валют не будет стоять на одном месте.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров экономист Андрей Забловский в комментарии ТСН отметил, что нынешние колебания курса вкладываются в коридор от 41,2 до 41,8 грн/долл.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара будет расти.

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"Он (рост, - УНИАН) будет медленным, курс наличного доллара повысится еще на 20-30 коп., но не перейдет за 42 грн/долл.", - подчеркнул эксперт.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что НБУ контролирует рынок и сделает все, чтобы сохранить стабильность. По его словам, если доллар будет выше 42 гривень и курс будет расти, то самый большой риск - отток депозитов.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько спрогнозировала, что будет влиять на курс доллара в Украине в августе 2024 года. По ее словам, в целом в августе ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривни.

При этом экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Билан считает, что по состоянию на конец 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 гривень за доллар.

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