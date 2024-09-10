Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 45,87 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,09 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,38 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 18 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,38 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,30 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро, а курс продажи - 45,73 грн/евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,70 до 41,65 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,75 до 41,60 грн/долл.

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