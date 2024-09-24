Курс евро установлен на уровне 46,04 грн.

Национальный банк Украины установил на среду, 25 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,37 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,04 грн/евро, то есть гривна снизилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,30/41,32 грн/долл., евро - 45,99/46,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 1 копейку и составляет 41,72 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 11 копеек и составляет 46,55 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты - 46,40 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 сентября остался на прежнем уровне и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,60 грн за евро.

Эксперты дали украинцам советы, что делать с долларами и евро в столь сложный период перед принятием государственного бюджета на 2025 год - продавать или покупать валюту.

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