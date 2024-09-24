Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 24 сентября, остался на прежнем уровне и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 46,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 45,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 22 копейки - до 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 1 копейку и составляет 41,72 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 11 копеек и составляет 46,55 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты - 46,40 грн/евро.

НБУ установил на 24 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на вторник установлен на уровне 45,99 грн/евро, то есть гривна выросла сразу на 16 копеек.

В свою очередь президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года курс доллара может находиться в диапазоне 41,3-41,7 грн/долл.

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