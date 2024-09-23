Отмечается, что не стоит бояться, что украинці бросятся снимать депозиты.

Многие украинцы растеряны после сообщений о курсе гривны к доллару на уровне 45 гривень в проекте госбюджета на 2025 год и повышении налогов. Эксперты дали советы, что делать с валютой и депозитами в гривне.

"После повышения военного сбора до 5%, отчисления из прибыли от депозита уже с октября возрастут до 23%. Текущая средняя доходность гривневого депозита 10,7% годовых. Вычитаем от полученного дохода из депозита 23% налогов и имеем фактический доход 10%, что чуть больше инфляции в 2024 и 2025 годах. Когда ставка депозита ниже, то при среднегодовом курсе доллара 45 грн доходность покупки доллара по курсу 41,8 грн. будет также 10%. Есть гривневые ОВГЗ с доходностью 13-17% и они без налогов. Прибыль 13% в гривне", - объяснил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментари ТСН.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что не стоит опасаться, что украинцы будут массово снимать средства с депозитов и покупать валюту или ценные бумаги.

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"Кто уверен, что доллар выгоднее, стоит его "купить и забыть" на длительное время, а не пытаться заработать на перепадах курса. Евро сейчас дорогое и не факт, что до конца года не подешевеет к доллару", - отметил эксперт.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что доллары "под матрасом" не работают, лучший способ получить прибыль в 2025 году – это ОВГЗ.

В то же время эксперты считают, что продавать валюту без крайней необходимости нецелесообразно.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов до конца года

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 грн/долл.

В свою очередь президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 грн/долл.

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