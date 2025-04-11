Эксперт отметил, что на валютный рынок будут влиять чисто экономические и регуляторные факторы.

Общая картина на валютном рынке Украины до 20 апреля не изменится. Ведущая роль останется за Национальным банком, что делает невозможным неконтролируемые изменения курса валют.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что текущие изменения курса не будут выбиваться за пределы допустимых коридоров колебаний.

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине с 14 по 20 апреля будет находиться в пределах 41 - 41,6 гривни за доллар на межбанке и 40,7 - 41,5 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 20 апреля включительно будет стоить 4070 – 4150 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 40700 – 41500 гривень.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%. При этом он считает, что в апреле 2025 года на валютном рынке Украины могут наблюдаться временные колебания, но украинцам не стоит ожидать серьезных долгосрочных рисков.

Согласно его прогнозу, курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5 - 42,3 гривни за доллар.

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