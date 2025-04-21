Курс гривни к евро установлен на уровне 47,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,77 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 74 копейки и обновила исторический максимум.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43-41,46 грн/долл., а евро - 47,79/47,80 грн/евро.

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Курс доллара в Украине - последние новости

В обменниках Украины сегодня средний курс доллара составлял 41,10 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 40,95 гривни. В то же время курс наличного евро составлял 47,32 грн/евро, а курс продажи - 46,87 грн/евро.

В свою очередь "ПриватБанк" установил на сегодня курс доллара к гривне на уровне 41,55 гривни за доллар, а курс евро - 47,90 гривни.

Стоит отметить, что золото достигло рекордного максимума из-за опасений по поводу роста мировой экономики на фоне торговой войны между США и Китаем. В то же время доллар продолжил падение и достиг трехлетнего минимума.

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